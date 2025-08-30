Der SV 1889 Altenweddingen erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 155 Fußballfans einen klaren 5:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Lukas Hering, als Tom Harnau mit einem Strafstoß für Altenweddingen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV 1889 Altenweddingen musste einmal Gelb hinnehmen (46.). Die Sülzetaler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (61.).

61. Minute: SV 1889 Altenweddingen liegt mit 2:0 vorne

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte jetzt zweimal Gelb ein. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Hahn, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV 1889 Altenweddingen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Deike, Schwarz, Rein (73. Tschepe), Junge (78. Thielecke), Krüger, Selent (81. Sedlak), Mootz (56. Krause), Harnau, Winkelmann, Dethlefsen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski (76. Dressel), Madaus, Delleh (65. Fateh), Qorbani, Al Houri, Hahn, Abou Laban, Lange, Madaus, Tafere

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155