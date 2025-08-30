Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV 1889 Altenweddingen vor 155 Zuschauern über einen soliden 5:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Groß Santersleben I freuen.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Lukas Hering vor: In der 45. Spielminute schoss Tom Harnau mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1889 Altenweddingen steckte einmal Gelb ein (46.). In der zweiten Halbzeit setzte Altenweddingen noch einen drauf: In Minute 61 wurde das zweite Tor durch Jannes Krüger erzielt.

61. Minute: SV 1889 Altenweddingen liegt mit 2:0 vorne

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte jetzt zweimal Gelb ein. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Bereits fünf Minuten später konnte Hahn (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV 1889 Altenweddingen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Mootz (56. Krause), Dethlefsen, Winkelmann, Harnau, Schwarz, Deike, Rein (73. Tschepe), Selent (81. Sedlak), Junge (78. Thielecke), Krüger

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Adjioski (76. Dressel), Delleh (65. Fateh), Tafere, Lange, Madaus, Hahn, Qorbani, Al Houri, Abou Laban

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155