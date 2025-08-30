Dem SV 1889 Altenweddingen glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Groß Santersleben I mit 5:2 (1:0) zu besiegen. 155 Zuschauer waren live dabei.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Tom Harnau (SV 1889 Altenweddingen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV 1889 Altenweddingen kassierte einmal Gelb (46.). Das zweite Tor konnten die Sülzetaler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz.

SV 1889 Altenweddingen führt nach 61 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I kassierte jetzt zweimal Gelb. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Hahn, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Sülzetaler haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Winkelmann, Rein (73. Tschepe), Junge (78. Thielecke), Dethlefsen, Selent (81. Sedlak), Krüger, Deike, Mootz (56. Krause), Harnau, Schwarz

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Delleh (65. Fateh), Abou Laban, Madaus, Adjioski (76. Dressel), Madaus, Al Houri, Qorbani, Lange, Hahn, Tafere

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155