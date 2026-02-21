Der SV 1889 Altenweddingen errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 3:2 (3:1)-Erfolg gegen den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).

Schon kurz nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Fabian Richter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Sülzetaler konterten in der 27. Minute. Diesmal war Majed Al Mori der Torschütze.

Minute 27 SV 1889 Altenweddingen auf Augenhöhe mit MSC Preussen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

25 Minuten nach der Pause konnte Al Mori (Preussen) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau, Tandel (72. Krause), Krüger, Zywotek (82. Rein), Wendland, Dethlefsen, Schwarz, Richter, Deike, Winkelmann (90. Gumtz)

MSC Preussen: Thiem – Preuss, El Zayat, Jibril, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Volkmer (70. Tischer), Kidw (46. Norenko), Rezai, Farho, Dervishaj, Al Mori

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75