Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (3:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Fabian Richter für Altenweddingen traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Majed Al Mori erzielt.

SV 1889 Altenweddingen Kopf an Kopf mit MSC Preussen – 1:1 in Minute 27

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Al Mori, den Ball erneut ins Netz zu befördern (70.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Krüger, Harnau, Dethlefsen, Zywotek (82. Rein), Wendland, Deike, Schwarz, Winkelmann (90. Gumtz), Richter, Tandel (72. Krause)

MSC Preussen: Thiem – Preuss, Jibril, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Dervishaj, Farho, Volkmer (70. Tischer), Kidw (46. Norenko), Rezai, El Zayat, Al Mori

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75