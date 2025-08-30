Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV 1889 Altenweddingen vor 155 Zuschauern über einen soliden 5:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Groß Santersleben I freuen.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 5:2 (1:0).

Tom Harnau (SV 1889 Altenweddingen) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1889 Altenweddingen kassierte einmal Gelb (46.). In der zweiten Halbzeit setzte Altenweddingen noch einen drauf: In Minute 61 wurde das zweite Tor durch Jannes Krüger erzielt.

Minute 61: SV 1889 Altenweddingen mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Hahn, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV 1889 Altenweddingen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Selent (81. Sedlak), Dethlefsen, Harnau, Junge (78. Thielecke), Krüger, Rein (73. Tschepe), Winkelmann, Mootz (56. Krause), Deike, Schwarz

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Delleh (65. Fateh), Abou Laban, Adjioski (76. Dressel), Al Houri, Madaus, Lange, Tafere, Hahn, Qorbani, Madaus

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155