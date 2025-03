Dem SSV Samswegen gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, die Germania Olvenstedt I mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 67 Zuschauer waren live dabei.

Samswegen/MTU. Die 67 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder schlugen die Gäste aus Olvenstedt mit 3:0 (1:0) souverän.

Heiko Rohde (SSV Samswegen) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Börder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Julian Kober den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

46. Minute: SSV Samswegen baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV Samswegen musste zweimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Schudrowicz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (87.). Damit war der Sieg der Börder gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der SSV Samswegen noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV Samswegen rutschte dennoch auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen – Germania Olvenstedt I

SSV Samswegen: Lindemann – Rohde (82. Resch), Ismail (72. Belwe), Ronge, Schudrowicz, Denecke, Lehmann, Brandt, Gamroth, Kober, Wagner (85. Zimmermann)

Germania Olvenstedt I: Osada – Frank, Freise (72. Arndt), Metzger, Neumann (46. Otto), Komrowski (61. Nuraj), Puchowka, Mucke, Meinecke, Sevcov, Müller

Tore: 1:0 Heiko Rohde (16.), 2:0 Julian Kober (46.), 3:0 Paul Schudrowicz (87.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Phillip Möller, Samuel Michael; Zuschauer: 67