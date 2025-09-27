Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SSV Samswegen 1884 am Samstag nicht, als er sich vor 52 Zuschauern mit 2:4 (1:1) gegen den TSV Niederndodeleben geschlagen geben musste.

Samswegen/MTU. Der SSV Samswegen 1884 und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Jan-Erik Gamroth das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Doch die Niederndodelebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 31 wurde das Gegentor durch Dean Joel Dreiling erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Dreiling/Niederndodeleben (47.), gefolgt von Silvio Gottschalk (TSV Niederndodeleben) in Minute 61 und Michel Nötzold (TSV Niederndodeleben) in Minute 66. Spielstand 4:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der SSV Samswegen 1884 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Julian Kober (Samswegen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+2). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 94 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – TSV Niederndodeleben

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Wagner, Ismail (62. Sonnabend), Kober, Lehmann, Ermisch, Bartsch, Feyer, Gamroth, Herbst (73. Mazlomi), Stettin (73. Engler)

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens, Gottschalk (68. Bittner), Husnik, Ahlemann, Schott (89. Neumann), Nötzold, Jebsen, Felgentreff (56. Husnik), Müller (56. Bergmann), Dreiling (68. Farkas)

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (1.), 1:1 Dean Joel Dreiling (31.), 1:2 Dean Joel Dreiling (47.), 1:3 Silvio Gottschalk (61.), 1:4 Michel Nötzold (66.), 2:4 Julian Kober (90.+2); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 52