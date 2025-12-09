Einen 3:2 (1:2)-Heimsieg gegen den MSC Preussen fuhr der SSV Samswegen 1884 am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Samswegen/MTU. Der SSV Samswegen 1884 und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:2).

Spieler Nummer 5 traf für den SSV Samswegen 1884 in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Ihab El Zayat (21.) erzielt wurde.

21. Minute SSV Samswegen 1884 auf Augenhöhe mit MSC Preussen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai für Preussen (25.). Es blieb spannend. Julian Kober traf für Samswegen (69). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Kober, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Börder Team den Sieg zu bescheren (83.). Die Gegner vom MSC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – MSC Preussen

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Lehmann, Resch, Herbst (53. Kober), Gamroth, Wagner (84. Engler), Feyer (89. Jahns), Nagel (84. Mazlomi), Ermisch, Bartsch

MSC Preussen: Thiem – Jibril, Preuss, Kidw, Norenko, Heinrich (46. Kulinich), Farho, El Zayat, Al Mori (67. Kompaniiets), Tischer, Rezai

Tore: 1:0 (16.), 1:1 Ihab El Zayat (21.), 1:2 Hossein Rezai (25.), 2:2 Julian Kober (69.), 3:2 Julian Kober (83.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Pia Lotta Hoffmann-Kurajew, Elfi Schwander; Zuschauer: 32