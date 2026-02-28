Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem Roter Stern Sudenburg am Samstag nicht, als er sich vor 64 Fans mit 0:2 (0:0) gegen den SSV Samswegen 1884 geschlagen geben musste.

Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SSV Samswegen 1884

Magdeburg/MTU. Vor 64 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Reich mit 0:2 (0:0) gegen Samswegen geschlagen geben müssen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Robby Nagel für Samswegen traf und sechs Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 im Rückstand – Minute 80

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 10, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884

Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Gläser, Riedel, Abraham, Hennings, Pakebusch, Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Pfitzner (70. Alkhalaf), Unger (46. Spilgies), Lüthgarth (46. Moushfiq), Böttcher

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Gamroth (85. Jahns), Ronge, Nagel (72. Resch), Engler (46. Herbst), Sonnabend (46. Feyer), Bartsch, Lehmann, Ermisch, Wagner

Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64