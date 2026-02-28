Ergebnis 17. Spieltag Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SSV Samswegen 1884
Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem Roter Stern Sudenburg am Samstag nicht, als er sich vor 64 Fans mit 0:2 (0:0) gegen den SSV Samswegen 1884 geschlagen geben musste.
Magdeburg/MTU. Vor 64 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Reich mit 0:2 (0:0) gegen Samswegen geschlagen geben müssen.
Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.
Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Robby Nagel für Samswegen traf und sechs Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 17
Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 im Rückstand – Minute 80
In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 10, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884
Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Gläser, Riedel, Abraham, Hennings, Pakebusch, Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Pfitzner (70. Alkhalaf), Unger (46. Spilgies), Lüthgarth (46. Moushfiq), Böttcher
SSV Samswegen 1884: Lindemann – Gamroth (85. Jahns), Ronge, Nagel (72. Resch), Engler (46. Herbst), Sonnabend (46. Feyer), Bartsch, Lehmann, Ermisch, Wagner
Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64