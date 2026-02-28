Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der Roter Stern Sudenburg gegenüber dem SSV Samswegen 1884 machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Roter Stern Sudenburg unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SSV Samswegen 1884

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Stern und Samswegen ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Robby Nagel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

80. Minute: Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück

35 Minuten nach der Pause konnte Spieler Nummer 10 (Samswegen) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 2:0 gingen die Börder als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884

Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Lüthgarth (46. Moushfiq), Pakebusch, Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Abraham, Hennings, Böttcher, Riedel, Pfitzner (70. Alkhalaf), Unger (46. Spilgies), Gläser

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ermisch, Bartsch, Gamroth (85. Jahns), Sonnabend (46. Feyer), Ronge, Wagner, Engler (46. Herbst), Nagel (72. Resch), Lehmann

Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64