Dem Roter Stern Sudenburg gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 99 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 99 Besuchern auf dem Sportplatz Dodendorfer Straße geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Magdeburg mit 4:1 (1:0) souverän überlegen.

Michel Unger (Roter Stern Sudenburg) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch David Abraham (54.) erzielt wurde.

Roter Stern Sudenburg führt in Minute 54 mit 2:0

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Patrick Reich im gegnerischen Tor. Gino-Fabien Gläser traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 74. Spielstand 4:0 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In der 90. Minute gelang es Mark Schröder, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (90.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

Roter Stern Sudenburg: Barth – Felgenhauer, Spilgies (64. Graupner), Riedel (64. Moushfiq), Schimmelpfennig, Telge (46. Abraham), Hennings (74. Böttcher), Gläser, Wildenhof, Unger (70. Freise), Pakebusch

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Friedrich (77. Ebeling), Theele (73. Lüder), Meyer, Skorsetz, Dreiling, Rittmeister, Tamaan, Rathsack, Seegers (69. Lentz), Schröder

Tore: 1:0 Michel Unger (45.), 2:0 David Abraham (54.), 3:0 Gino-Fabien Gläser (66.), 4:0 Gino-Fabien Gläser (74.), 4:1 Mark Schröder (90.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Reiner Henze; Zuschauer: 99