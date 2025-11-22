Dem Roter Stern Sudenburg glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Eintracht Gommern mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 52 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Die 52 Besucher auf dem Sportplatz Dodendorfer Straße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner besiegten die Gäste aus Gommern mit 2:0 (0:0) souverän.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Michel Unger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

2:0 Vorsprung für Roter Stern Sudenburg – Minute 90+9

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Berliner durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Rafiullah Moushfiq kam rein für Michel Unger und Janek Subke für Philipp Graupner. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem Roter Stern Sudenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon neun Minuten in der Nachspielzeit, als Rafiullah Moushfiq den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+9). Damit war der Sieg der Berliner entschieden.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Eintracht Gommern

Roter Stern Sudenburg: Barth – Felgenhauer, Hennings (90. Böttcher), Telge, Pakebusch, Abraham (46. Gläser), Unger (69. Moushfiq), Wildenhof, Riedel, Spilgies (59. Zen Al Abeden), Graupner (85. Subke)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Werban, Schmidt, Hoppe, Engel, Thiem, Hübener, Thauß, Von Saleski (90. Bea), Schellbach

Tore: 1:0 Michel Unger (67.), 2:0 Rafiullah Moushfiq (90.+9); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Matti Pieles; Zuschauer: 52