Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Roter Stern Sudenburg vor 99 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 99 Besuchern auf dem Sportplatz Dodendorfer Straße geboten. Die Berliner setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Reich, als Michel Unger für Stern traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte David Abraham den Ball ins Netz (54.).

Roter Stern Sudenburg führt mit 2:0 – Minute 54

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Patrick Reich im gegnerischen Tor. Gino-Fabien Gläser traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 74. Spielstand 4:0 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In der allerletzten Minute konnte Mark Schröder (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (90.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger (70. Freise), Schimmelpfennig, Telge (46. Abraham), Felgenhauer, Pakebusch, Gläser, Spilgies (64. Graupner), Hennings (74. Böttcher), Riedel (64. Moushfiq), Wildenhof

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Dreiling, Rathsack, Rittmeister, Seegers (69. Lentz), Schröder, Meyer, Tamaan, Friedrich (77. Ebeling), Theele (73. Lüder)

Tore: 1:0 Michel Unger (45.), 2:0 David Abraham (54.), 3:0 Gino-Fabien Gläser (66.), 4:0 Gino-Fabien Gläser (74.), 4:1 Mark Schröder (90.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Reiner Henze; Zuschauer: 99