Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Roter Stern Sudenburg ein 4:3 (0:3)-Heimsieg über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (0:3). Stern – Altenweddingen: Nachdem der Roter Stern Sudenburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 4:3 (0:3).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Florian Dethlefsen das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz (32.).

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 32

Dann verbuchten die Sülzetaler einen weiteren Erfolg. Florian Dethlefsen versenkte den Ball in Minute 39 zum zweiten Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner holten Stück für Stück auf. David Abraham schoss und traf in der 64. Spielminute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Marvin Pfitzner, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Berliner zu entscheiden (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Der Roter Stern Sudenburg sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings, Abraham (90. Moushfiq), Spilgies (46. Unger), Gläser (90. Böttcher), Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Pakebusch, Riedel, Telge (46. Wildenhof), Felgenhauer, Graupner

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Hanft (77. Thielecke), Krüger, Winkelmann, Sedlak (60. Wendland), Deike (22. Selent), Schwarz, Tschepe, Harnau (60. Thielecke), Rein (53. Mootz), Dethlefsen

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104