Einen 4:3 (0:3)-Heimerfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen fuhr der Roter Stern Sudenburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Nach haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen am Samstag 4:3 (0:3) getrennt. Im Spiel zwischen Stern und Altenweddingen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:3 (0:3)-Erfolg für die Gastgeber.

Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sülzetaler legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (32.).

Minute 32: Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück

Dann verbuchten die Sülzetaler einen weiteren Erfolg. Florian Dethlefsen schoss und traf in Minute 39 noch einmal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner rückten schrittweise vor. David Abraham versenkte den Ball in der 64. Spielminute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Marvin Pfitzner, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Berliner zu entscheiden (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Telge (46. Wildenhof), Graupner, Spilgies (46. Unger), Pakebusch, Abraham (90. Moushfiq), Felgenhauer, Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Riedel, Hennings, Gläser (90. Böttcher)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Krüger, Tschepe, Schwarz, Hanft (77. Thielecke), Winkelmann, Dethlefsen, Harnau (60. Thielecke), Sedlak (60. Wendland), Deike (22. Selent), Rein (53. Mootz)

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104