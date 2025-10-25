Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Roter Stern Sudenburg vor 99 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Michel Unger (Roter Stern Sudenburg) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war David Abraham der Torschütze (54.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gino-Fabien Gläser traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 74. Spielstand 4:0 für den Roter Stern Sudenburg.

In der 90. Minute gelang es Mark Schröder, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (90.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

Roter Stern Sudenburg: Barth – Telge (46. Abraham), Unger (70. Freise), Hennings (74. Böttcher), Schimmelpfennig, Wildenhof, Felgenhauer, Spilgies (64. Graupner), Gläser, Pakebusch, Riedel (64. Moushfiq)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele (73. Lüder), Tamaan, Rathsack, Friedrich (77. Ebeling), Skorsetz, Seegers (69. Lentz), Schröder, Dreiling, Rittmeister, Meyer

Tore: 1:0 Michel Unger (45.), 2:0 David Abraham (54.), 3:0 Gino-Fabien Gläser (66.), 4:0 Gino-Fabien Gläser (74.), 4:1 Mark Schröder (90.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Reiner Henze; Zuschauer: 99