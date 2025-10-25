Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Roter Stern Sudenburg vor 99 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 99 Besuchern auf dem Sportplatz Dodendorfer Straße geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Magdeburg mit 4:1 (1:0) souverän überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Patrick Reich vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Michel Unger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte David Abraham den Ball ins Netz (54.).

54. Minute: Roter Stern Sudenburg baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gino-Fabien Gläser traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 74. Spielstand 4:0 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In der 90. Minute gelang es Mark Schröder, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu bescheren (90.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger (70. Freise), Hennings (74. Böttcher), Telge (46. Abraham), Gläser, Pakebusch, Spilgies (64. Graupner), Riedel (64. Moushfiq), Schimmelpfennig, Wildenhof, Felgenhauer

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Rathsack, Schröder, Meyer, Seegers (69. Lentz), Theele (73. Lüder), Skorsetz, Tamaan, Rittmeister, Dreiling, Friedrich (77. Ebeling)

Tore: 1:0 Michel Unger (45.), 2:0 David Abraham (54.), 3:0 Gino-Fabien Gläser (66.), 4:0 Gino-Fabien Gläser (74.), 4:1 Mark Schröder (90.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Reiner Henze; Zuschauer: 99