Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem Roter Stern Sudenburg ein 4:3 (0:3)-Triumph über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Nach haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen am Samstag 4:3 (0:3) getrennt. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der Roter Stern Sudenburg nach einem klaren Rückstand den SV 1889 Altenweddingen mit einem 4:3 (0:3) bezwungen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Florian Dethlefsen das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Jannes Krüger (32.) erzielt wurde.

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 32

Die Sülzetaler erhöhten noch einmal. Florian Dethlefsen versenkte den Ball in Minute 39 zum zweiten Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner konnten Boden gut machen. David Abraham schoss und traf in Spielminute 64, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der Roter Stern Sudenburg noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Marvin Pfitzner (Stern) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Berliner Elf erzielen (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Telge (46. Wildenhof), Abraham (90. Moushfiq), Pakebusch, Riedel, Spilgies (46. Unger), Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Gläser (90. Böttcher), Hennings, Felgenhauer, Graupner

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Hanft (77. Thielecke), Winkelmann, Tschepe, Sedlak (60. Wendland), Schwarz, Krüger, Harnau (60. Thielecke), Deike (22. Selent), Dethlefsen, Rein (53. Mootz)

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104