Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Roter Stern Sudenburg ein 4:3 (0:3)-Triumph über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (0:3). In einer unverhofften Wende hat der Roter Stern Sudenburg nach einem deutlichen Rückstand den SV 1889 Altenweddingen mit einem 4:3 (0:3) bezwungen.

Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sülzetaler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (32.).

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 32

Dann konnte Altenweddingen noch einen Erfolg erzielen. Florian Dethlefsen versenkte den Ball in Spielminute 39 zum zweiten Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner holten nach und nach auf. David Abraham versenkte den Ball in der 64. Spielminute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der Roter Stern Sudenburg noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Marvin Pfitzner (Stern) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Berliner Mannschaft erzielen (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Der Roter Stern Sudenburg sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Felgenhauer, Pakebusch, Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Telge (46. Wildenhof), Riedel, Hennings, Gläser (90. Böttcher), Graupner, Spilgies (46. Unger), Abraham (90. Moushfiq)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Hanft (77. Thielecke), Harnau (60. Thielecke), Tschepe, Sedlak (60. Wendland), Dethlefsen, Krüger, Schwarz, Winkelmann, Rein (53. Mootz), Deike (22. Selent)

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104