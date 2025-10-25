Dem Roter Stern Sudenburg glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 99 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Die 99 Besucher auf dem Sportplatz Dodendorfer Straße haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner besiegten das Team aus Magdeburg mit 4:1 (1:0) souverän.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Patrick Reich am Ende der ersten Halbzeit, als Michel Unger für Stern traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch David Abraham (54.) erzielt wurde.

54. Minute: Roter Stern Sudenburg führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gino-Fabien Gläser traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 74. Spielstand 4:0 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Mark Schröder (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (90.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

Roter Stern Sudenburg: Barth – Gläser, Pakebusch, Unger (70. Freise), Hennings (74. Böttcher), Wildenhof, Schimmelpfennig, Felgenhauer, Spilgies (64. Graupner), Telge (46. Abraham), Riedel (64. Moushfiq)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Meyer, Seegers (69. Lentz), Tamaan, Rittmeister, Skorsetz, Schröder, Friedrich (77. Ebeling), Rathsack, Theele (73. Lüder), Dreiling

Tore: 1:0 Michel Unger (45.), 2:0 David Abraham (54.), 3:0 Gino-Fabien Gläser (66.), 4:0 Gino-Fabien Gläser (74.), 4:1 Mark Schröder (90.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Reiner Henze; Zuschauer: 99