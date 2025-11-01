Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Osterweddinger SV vor 70 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Sülzetal/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger schlugen das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (1:0) souverän.

Nach 16 Minuten schoss Philipp Nakoinz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Pascal Harald Schmidt den Ball ins Netz.

Osterweddinger SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 57

Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur drei Minuten darauf konnte Tom Robin Koch (Osterwedding) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 3:1 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Barkowski, Nölle (76. Hübler), Iser, Koch, Embach (86. Reuter), Vatterrott (46. Loof), Schulze, Falkenberg, Nakoinz

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Alali Alhamad, Wald (24. Iyamu), Hildebrandt, Oeding, Schmidt, Schulz, Klawunn (67. Rohde), Simon, Fischer, Niemann

Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (16.), 1:1 Pascal Harald Schmidt (57.), 2:1 Manuel Hübler (77.), 3:1 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 70