Ergebnis 10. Spieltag Osterweddinger SV siegt im Heimspiel mit 3:1 gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Osterweddinger SV vor 70 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.
Sülzetal/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger schlugen das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (1:0) souverän.
Nach 16 Minuten schoss Philipp Nakoinz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Pascal Harald Schmidt den Ball ins Netz.
Osterweddinger SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 57
Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Sülzetal
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 10
Nur drei Minuten darauf konnte Tom Robin Koch (Osterwedding) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 3:1 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger sicherten sich somit Platz zehn.
Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Barkowski, Nölle (76. Hübler), Iser, Koch, Embach (86. Reuter), Vatterrott (46. Loof), Schulze, Falkenberg, Nakoinz
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Alali Alhamad, Wald (24. Iyamu), Hildebrandt, Oeding, Schmidt, Schulz, Klawunn (67. Rohde), Simon, Fischer, Niemann
Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (16.), 1:1 Pascal Harald Schmidt (57.), 2:1 Manuel Hübler (77.), 3:1 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 70