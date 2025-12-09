Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen die SV Union Heyrothsberge fuhr der Osterweddinger SV am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Die 62 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten die Gäste aus Heyrothsberge mit 2:1 (1:0) knapp.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Mathias Loof für Osterwedding traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor konnten die Osterweddinger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Philipp Nakoinz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Osterweddinger SV liegt in Minute 62 2:0 vorn

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Yven Chris Gebhardt kam rein für Bastian Falkenberg und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite sprangen Daniel Gropius für Alexander Vasükov und Jean-Luca Sensenschmidt für Johannes Wöhler ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jakob Theodor Hrachowitz, den Ball ins Netz zu befördern und den Biederitzern noch ein Tor zu bescheren (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Der Osterweddinger SV sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Magel, Nölle (88. Dziobek), Falkenberg (73. Gebhardt), Nakoinz (90. Vatterrott), Koch, Loof, Klaus, Müller (82. Hübler), Schulze, Embach

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Vogel, Möser, Fritz, Vasükov (68. Gropius), Schulze (81. Hrachowitz), Marth, Schlüter, Wöhler (78. Sensenschmidt), Voelckel, Taube

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62