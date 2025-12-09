Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Osterweddinger SV ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über die SV Union Heyrothsberge.

Sülzetal/MTU. Die 62 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger schlugen das Team aus Heyrothsberge mit 2:1 (1:0) knapp.

Mathias Loof (Osterweddinger SV) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Osterweddinger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Philipp Nakoinz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Osterweddinger SV mit 2:0 vorne – 62. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yven Chris Gebhardt wurde für Bastian Falkenberg eingesetzt und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite verließen Alexander Vasükov für Daniel Gropius und Johannes Wöhler für Jean-Luca Sensenschmidt den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es der SV Union Heyrothsberge doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Jakob Theodor Hrachowitz den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Heyrothsberge erlangte (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Schulze, Magel, Nölle (88. Dziobek), Müller (82. Hübler), Falkenberg (73. Gebhardt), Embach, Klaus, Loof, Nakoinz (90. Vatterrott), Koch

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Möser, Vasükov (68. Gropius), Schulze (81. Hrachowitz), Fritz, Taube, Marth, Wöhler (78. Sensenschmidt), Vogel, Voelckel, Schlüter

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62