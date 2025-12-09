Der Osterweddinger SV errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Sülzetal/MTU. Die 62 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten das Team aus Heyrothsberge mit 2:1 (1:0) knapp.

Mathias Loof (Osterweddinger SV) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Osterwedding noch einen drauf: In Minute 62 wurde ein weiteres Tor durch Philipp Nakoinz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

62. Minute: Osterweddinger SV liegt mit 2:0 vorne

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yven Chris Gebhardt wurde für Bastian Falkenberg eingesetzt und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite räumten Alexander Vasükov für Daniel Gropius und Johannes Wöhler für Jean-Luca Sensenschmidt den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Jakob Theodor Hrachowitz, den Ball ins Netz zu befördern und den Biederitzern noch ein Tor zu verschaffen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Nakoinz (90. Vatterrott), Nölle (88. Dziobek), Loof, Müller (82. Hübler), Schulze, Embach, Falkenberg (73. Gebhardt), Koch, Magel

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Vasükov (68. Gropius), Fritz, Schulze (81. Hrachowitz), Marth, Voelckel, Möser, Wöhler (78. Sensenschmidt), Schlüter, Vogel, Taube

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62