Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den SV Groß Santersleben I heimste der Osterweddinger SV am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger waren den Gästen aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.

Yven Chris Gebhardt (Osterweddinger SV) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Tom Robin Koch (29.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Osterweddinger SV führt mit 2:0 – 29. Minute

Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit klar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Yohanes Tafere den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Groß Santersleben erlangte (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Gebhardt, Barkowski, Schulze, Krull (73. Reuter), Koch, Nakoinz, Klaus, Magel, Nölle, Falkenberg (15. Müller)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Alicke (46. Eftindjioski), Fateh, Tafere, Al Houri, Kitanoski, Hahn, Lange, Dressel, Otto, Madaus

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49