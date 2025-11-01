Dem Osterweddinger SV gelang es am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 70 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger waren den Gästen aus Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Philipp Nakoinz traf für den Osterweddinger SV in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Pascal Harald Schmidt den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel Osterweddinger SV gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 57. Minute

Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur drei Spielminuten darauf konnte Tom Robin Koch (Osterwedding) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 3:1 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der Osterweddinger SV sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nölle (76. Hübler), Klaus, Nakoinz, Vatterrott (46. Loof), Schulze, Iser, Barkowski, Falkenberg, Embach (86. Reuter), Koch

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Klawunn (67. Rohde), Schulz, Alali Alhamad, Wald (24. Iyamu), Schmidt, Simon, Fischer, Niemann, Hildebrandt, Oeding

Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (16.), 1:1 Pascal Harald Schmidt (57.), 2:1 Manuel Hübler (77.), 3:1 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 70