Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Osterweddinger SV vor 70 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Sülzetal/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (1:0) souverän.

Philipp Nakoinz (Osterweddinger SV) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Pascal Harald Schmidt erzielt.

Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Tom Robin Koch den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (80.). Damit war der Triumph der Osterweddinger entschieden. In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der Osterweddinger SV hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Osterweddinger SV: Steinwerth – Koch, Iser, Klaus, Falkenberg, Schulze, Embach (86. Reuter), Nakoinz, Barkowski, Vatterrott (46. Loof), Nölle (76. Hübler)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Simon, Fischer, Alali Alhamad, Hildebrandt, Schulz, Schmidt, Klawunn (67. Rohde), Niemann, Oeding, Wald (24. Iyamu)

Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (16.), 1:1 Pascal Harald Schmidt (57.), 2:1 Manuel Hübler (77.), 3:1 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 70