Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Philipp Nakoinz traf für den Osterweddinger SV in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Pascal Harald Schmidt den Ball ins Netz.

1:1 für Osterweddinger SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 57

Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur drei Minuten darauf konnte Tom Robin Koch (Osterwedding) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 3:1 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nölle (76. Hübler), Koch, Iser, Falkenberg, Nakoinz, Schulze, Embach (86. Reuter), Vatterrott (46. Loof), Barkowski, Klaus

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Alali Alhamad, Niemann, Klawunn (67. Rohde), Hildebrandt, Oeding, Simon, Fischer, Wald (24. Iyamu), Schulz, Schmidt

Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (16.), 1:1 Pascal Harald Schmidt (57.), 2:1 Manuel Hübler (77.), 3:1 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 70