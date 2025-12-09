Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen die SV Union Heyrothsberge heimste der Osterweddinger SV am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Die 62 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten das Team aus Heyrothsberge mit 2:1 (1:0) knapp.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Mathias Loof das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Osterwedding noch einen drauf: In Minute 62 wurde das zweite Tor durch Philipp Nakoinz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Osterweddinger SV mit 2:0 vorne – Minute 62

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yven Chris Gebhardt wurde für Bastian Falkenberg eingesetzt und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite verließen Alexander Vasükov für Daniel Gropius und Johannes Wöhler für Jean-Luca Sensenschmidt den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte die SV Union Heyrothsberge doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Jakob Theodor Hrachowitz (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Heyrothsberge erzielen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Falkenberg (73. Gebhardt), Nakoinz (90. Vatterrott), Klaus, Loof, Embach, Magel, Schulze, Müller (82. Hübler), Nölle (88. Dziobek), Koch

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Wöhler (78. Sensenschmidt), Vasükov (68. Gropius), Möser, Schlüter, Fritz, Taube, Vogel, Marth, Voelckel, Schulze (81. Hrachowitz)

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62