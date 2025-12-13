Der Osterweddinger SV errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger setzten sich knapp mit 2:1 (2:1) gegen die Gäste aus Groß Santersleben durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Yven Chris Gebhardt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (29.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Osterweddinger SV liegt in Minute 29 2:0 vorn

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yohanes Tafere, den Ball ins Netz zu befördern und den Santerslebern noch ein Tor zu verschaffen (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Magel, Schulze, Gebhardt, Falkenberg (15. Müller), Klaus, Nölle, Barkowski, Krull (73. Reuter), Koch

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Al Houri, Lange, Kitanoski, Dressel, Alicke (46. Eftindjioski), Tafere, Hahn, Otto, Fateh, Madaus

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49