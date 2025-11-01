Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Osterweddinger SV vor 70 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Sülzetal/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Osterweddingen ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Osterweddinger gewannen souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Magdeburg-Neustadt.

Philipp Nakoinz (Osterweddinger SV) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Pascal Harald Schmidt den Ball ins Netz.

57. Minute Osterweddinger SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Tom Robin Koch den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (80.). Damit war der Sieg der Osterweddinger gesichert. In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Osterweddinger SV: Steinwerth – Iser, Falkenberg, Klaus, Vatterrott (46. Loof), Nölle (76. Hübler), Nakoinz, Embach (86. Reuter), Schulze, Barkowski, Koch

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Fischer, Wald (24. Iyamu), Schmidt, Hildebrandt, Alali Alhamad, Klawunn (67. Rohde), Simon, Niemann, Schulz, Oeding

Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (16.), 1:1 Pascal Harald Schmidt (57.), 2:1 Manuel Hübler (77.), 3:1 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 70