Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der Eilslebener SV am Samstag 2:4 (1:3) getrennt.

Robert Niebuhr traf für den Eilslebener SV in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Eilslebener legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Niebuhr der Torschütze (19.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Die Partie blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Carlo Bernd Köhler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 auszubauen (75.). Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Wald (76. Ladewig), Niemann, Kutz, Schulz, Alali Alhamad, Koopmann, Richard, Oeding, Aldinar (81. Hejhemo), Simon (46. Zarek)

Eilslebener SV: Schmidtke – Bach, Niebuhr, Hampel (85. Roloff), Wittek, Bockwoldt, Hasse (73. Falk), Matthies (64. Köhler), Jakobs (82. Weber), Badeleben, Haus (54. Ruprecht)

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58