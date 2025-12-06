Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem TSV Niederndodeleben am Samstag nicht, als er sich vor 104 Fans mit 0:2 (0:1) gegen die TSG Grün-Weiß Möser I geschlagen geben musste.

Irxleben/MTU. Vor 104 Zuschauern hat sich das Team von Felix Narr mit 0:2 (0:1) gegen Möser eine Niederlage eingestehen müssen.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Willi Küllmey für Möser traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

95. Minute: TSV Niederndodeleben 0:2 im Hintertreffen

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben steckte dreimal Gelb ein. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kevin Kloska, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu festigen (90.+5). Der TSV Niederndodeleben rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Schott, Komorous (68. Bergmann), Biermanski, Gottschalk, Dreiling, Frank, Lüddeckens, Bittner, Ahlemann, Müller (72. Farkas)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Küllmey, Jentzsch, Rick, Pilz, Rieche (68. Friedhoff), Thiele, Moratschke (87. Fähse), Nord (55. Eickhoff), Kloska, Kloska

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104