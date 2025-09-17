Der SV Seilerwiesen Magdeburg hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den SV 1889 Altenweddingen mit 1:4 (0:3).

Magdeburg/MTU. Vor 60 Zuschauern hat sich das Team von Tim Fabian Suxdorf mit 1:4 (0:3) gegen Altenweddingen eine Niederlage eingestehen müssen.

Es waren bereits 29 Minuten des Spiels vergangen, als Florian Dethlefsen für Altenweddingen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Sülzetaler legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Dethlefsen der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (42.).

SV Seilerwiesen Magdeburg liegt 0:2 zurück – Minute 42

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Jannes Krüger konnte in Minute 45+2 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Seilerwiesen Magdeburg. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Krüger den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (87.). Damit war der Triumph der Sülzetaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV 1889 Altenweddingen

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde, Grzenda, Zoll, Theele, Gropius, Skorsetz, Dreiling (68. Voigtländer), Tamaan (75. Batal), Schröder, Rathsack

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Junge (72. Tschepe), Nord, Winkelmann, Krüger (89. Thielecke), Petters, Mootz, Wendland, Dethlefsen (84. Hanft), Schwarz, Harnau

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (29.), 0:2 Florian Dethlefsen (42.), 0:3 Jannes Krüger (45.+2), 1:3 Christian-Gabriel Gropius (67.), 1:4 Jannes Krüger (87.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Tim Polten, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 60