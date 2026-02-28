Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SV Eintracht Gommern am Samstag nicht, als er sich vor 57 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens verabschieden musste.

Felix Günther (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste einmal Gelb hinnehmen (69.). Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler. Das zweite Tor konnten die Bördeländer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tom Richter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

82. Minute: SV Eintracht Gommern mit 0:2 im Rückstand

Nur kurz darauf gelang es Kevin Junge, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu erweitern (85.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Eintracht Gommern: Bellach – L. Schmidt, Kunitschke, Schellbach, C. Werban (32. V. Werban), Von Saleski (58. Adelheim), Randel, Napiontek, Thiem, Thauß (3. Schäfer), Sindermann

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Zöbisch (88. Baartz), Pflug, Hamel (63. Junge), Stegemann, Kemp, Stüber, Kietzmann (78. Seydlitz), Günther, Braunert, Richter

Tore: 0:1 Felix Günther (21.), 0:2 Tom Richter (82.), 0:3 Kevin Junge (85.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Tim Polten, Leonard Lindner; Zuschauer: 57