Samswegen/MTU. Der SSV Samswegen 1884 und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jan-Erik Gamroth für Samswegen traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Börder konterten in der 31. Minute. Diesmal war Dean Joel Dreiling der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Dreiling/Niederndodeleben (47.), gefolgt von Silvio Gottschalk (TSV Niederndodeleben) in Minute 61 und Michel Nötzold (TSV Niederndodeleben) in Minute 66. Spielstand 4:1 für den TSV Niederndodeleben.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der SSV Samswegen 1884 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Julian Kober (Samswegen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+2). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 94 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – TSV Niederndodeleben

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Lehmann, Gamroth, Ermisch, Wagner, Stettin (73. Engler), Herbst (73. Mazlomi), Ismail (62. Sonnabend), Feyer, Bartsch, Kober

TSV Niederndodeleben: Willner – Nötzold, Schott (89. Neumann), Lüddeckens, Felgentreff (56. Husnik), Ahlemann, Dreiling (68. Farkas), Gottschalk (68. Bittner), Müller (56. Bergmann), Jebsen, Husnik

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (1.), 1:1 Dean Joel Dreiling (31.), 1:2 Dean Joel Dreiling (47.), 1:3 Silvio Gottschalk (61.), 1:4 Michel Nötzold (66.), 2:4 Julian Kober (90.+2); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 52