Dem MSC Preussen gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 15 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Tonschacht geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Illia Kompaniiets (MSC Preussen) netzte überraschend noch in der in der 7. Minute der Nachspielzeit ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

MSC Preussen führt mit 2:0 – Minute 90+10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Ihab El Zayat den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+10). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Dervishaj, Haxhiu, Jibril, Tischer (46. Norenko), Chebli (85. Kidw), Farho (46. Kompaniiets), Hussen Gahdo (64. Al Mori), Kulinich, El Zayat, Gjoci (64. Volkmer)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Tamaan (59. Lentz), Rathsack, Theele (85. Batal), Stridde (90. Heck), Skorsetz, Grzenda, Dreiling, Tilche (70. Seegers), Zoll, Rittmeister

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15