Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem MSC Preussen ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den Eilslebener SV.

Magdeburg/MTU. Im Heinrich-Germer-Stadion haben 128 Fußballfans am Freitag das Kräftemessen zwischen dem MSC Preussen und dem Eilslebener SV verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV

MSC Preussen: Ademovic – El Zayat, Jibril, Al Mori (46. Chebli), Rezai (68. Hussen Gahdo), Gjoci (80. Kidw), Jahjah, Tischer, Preuss, Farho, Dervishaj

Eilslebener SV: Bergeest – Sacher, Badeleben (65. Köhler), Stolte (65. Weber), Willms, Derda (6. Bockwoldt), Reber, Haus, Falk, Jakobs, Hampel (85. Duckstein)

Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128