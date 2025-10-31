Ergebnis 10. Spieltag MSC Preussen holt sich knappen Sieg gegen Eilslebener SV mit 1:0
Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem MSC Preussen ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Eilslebener SV.
Magdeburg/MTU. Im Heinrich-Germer-Stadion haben 128 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen dem MSC Preussen und dem Eilslebener SV verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).
Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 19 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 10
Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV
MSC Preussen: Ademovic – Farho, Gjoci (80. Kidw), Al Mori (46. Chebli), Jibril, Tischer, Jahjah, Preuss, Rezai (68. Hussen Gahdo), Dervishaj, El Zayat
Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Reber, Hampel (85. Duckstein), Willms, Haus, Derda (6. Bockwoldt), Badeleben (65. Köhler), Jakobs, Stolte (65. Weber), Sacher
Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128