Der MSC Preussen errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Eilslebener SV.

MSC Preussen holt sich engen Triumph gegen Eilslebener SV mit 1:0

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen MSC Preussen und Eilslebener SV mit einem torarmen 1:0 (0:0). 128 Fußballfans waren im Heinrich-Germer-Stadion live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Minuten nach dem Seitenwechsel, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV

MSC Preussen: Ademovic – Jahjah, Dervishaj, Jibril, Preuss, Gjoci (80. Kidw), Al Mori (46. Chebli), Rezai (68. Hussen Gahdo), Farho, El Zayat, Tischer

Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Jakobs, Haus, Hampel (85. Duckstein), Willms, Sacher, Derda (6. Bockwoldt), Badeleben (65. Köhler), Reber, Stolte (65. Weber)

Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128