Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der MSC Preussen vor 15 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Tonschacht geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Torlos ging es in die Nachspielzeit. Dann die Überraschung in der siebten Minute, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und in den 7 Minuten der Nachspielzeit dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

MSC Preussen führt in Minute 90+10 mit 2:0

Nur drei Spielminuten darauf konnte Ihab El Zayat (Preussen) den Ball über die Linie bringen (90.+10). Mit 2:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Kulinich, Tischer (46. Norenko), Chebli (85. Kidw), Gjoci (64. Volkmer), Dervishaj, Haxhiu, Jibril, Hussen Gahdo (64. Al Mori), El Zayat, Farho (46. Kompaniiets)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde (90. Heck), Dreiling, Theele (85. Batal), Tilche (70. Seegers), Grzenda, Skorsetz, Rittmeister, Zoll, Rathsack, Tamaan (59. Lentz)

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15