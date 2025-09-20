Der MSC Preussen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 15 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Magdeburg/MTU. Die 15 Besucher auf dem Sportplatz Tonschacht haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der siebten Minute der Nachspielzeit schoss Illia Kompaniiets das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Minute 90+10: MSC Preussen führt mit zwei Toren

Nur drei Minuten darauf konnte Ihab El Zayat (Preussen) den Ball über die Linie bringen (90.+10). Mit 2:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Haxhiu, Hussen Gahdo (64. Al Mori), El Zayat, Dervishaj, Chebli (85. Kidw), Jibril, Gjoci (64. Volkmer), Kulinich, Farho (46. Kompaniiets), Tischer (46. Norenko)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Dreiling, Zoll, Tamaan (59. Lentz), Theele (85. Batal), Grzenda, Stridde (90. Heck), Skorsetz, Rittmeister, Rathsack, Tilche (70. Seegers)

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15