Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der MSC Preussen vor 15 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Tonschacht geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Ohne Tore ging es in die Nachspielzeit. Dann die Überraschung in der siebten Minute, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und in den 7 Minuten der Nachspielzeit dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Minute 90+10: MSC Preussen mit 2:0 Vorsprung

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Ihab El Zayat den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+10). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – El Zayat, Jibril, Farho (46. Kompaniiets), Haxhiu, Tischer (46. Norenko), Gjoci (64. Volkmer), Hussen Gahdo (64. Al Mori), Dervishaj, Chebli (85. Kidw), Kulinich

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Tamaan (59. Lentz), Tilche (70. Seegers), Dreiling, Rathsack, Stridde (90. Heck), Zoll, Grzenda, Theele (85. Batal), Rittmeister, Skorsetz

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15