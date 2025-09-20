Der MSC Preussen errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 15 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Magdeburg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Tonschacht eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Magdeburger gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Magdeburg.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Illia Kompaniiets (MSC Preussen) netzte überraschend noch in der in der 7. Minute der Nachspielzeit ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

MSC Preussen führt mit 2:0 – Minute 90+10

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Ihab El Zayat (Preussen) den Ball über die Linie bringen (90.+10). Mit 2:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – El Zayat, Jibril, Gjoci (64. Volkmer), Hussen Gahdo (64. Al Mori), Farho (46. Kompaniiets), Haxhiu, Kulinich, Chebli (85. Kidw), Dervishaj, Tischer (46. Norenko)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Tamaan (59. Lentz), Zoll, Dreiling, Tilche (70. Seegers), Rathsack, Stridde (90. Heck), Theele (85. Batal), Grzenda, Rittmeister

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15