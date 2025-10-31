Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem MSC Preussen ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Eilslebener SV.

Magdeburg/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem MSC Preussen und Eilslebener SV. 128 Zuschauer verfolgten das Spiel im Heinrich-Germer-Stadion.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV

MSC Preussen: Ademovic – Tischer, Al Mori (46. Chebli), Gjoci (80. Kidw), Dervishaj, Jibril, Rezai (68. Hussen Gahdo), Farho, Jahjah, El Zayat, Preuss

Eilslebener SV: Bergeest – Sacher, Derda (6. Bockwoldt), Hampel (85. Duckstein), Falk, Willms, Badeleben (65. Köhler), Jakobs, Stolte (65. Weber), Reber, Haus

Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128