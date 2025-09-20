Dem MSC Preussen gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 15 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Die 15 Besucher auf dem Sportplatz Tonschacht haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Torlos ging es in die Nachspielzeit. Dann die Überraschung in der siebten Minute, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und in den 7 Minuten der Nachspielzeit dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

100. Minute: MSC Preussen baut Führung auf 2:0 aus

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Ihab El Zayat den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+10). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Chebli (85. Kidw), Haxhiu, El Zayat, Hussen Gahdo (64. Al Mori), Kulinich, Dervishaj, Gjoci (64. Volkmer), Jibril, Tischer (46. Norenko), Farho (46. Kompaniiets)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Tilche (70. Seegers), Zoll, Tamaan (59. Lentz), Skorsetz, Grzenda, Stridde (90. Heck), Rathsack, Theele (85. Batal), Dreiling, Rittmeister

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15