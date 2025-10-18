Für den Magdeburger SV Börde endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den TSV Niederndodeleben mit 2:3 (2:2).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jan Frank das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Die Niederndodelebener konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Leon-Pascal Johne der Torschütze (8.).

Tor Nummer drei schoss Benny Pascal Blümel für Magdeburg (26.). Die Partie blieb spannend. Milan Henrik Bittner (Niederndodeleben) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Bjarne Arthur Biermanski, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Niederndodelebener zu entscheiden (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 77 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom TSV Niederndodeleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TSV Niederndodeleben

Magdeburger SV Börde: König – Liedtke, Wesemeier, Fritsch (78. Rebone), Blümel, Johne (78. Köhler), Gallert, Berlin, Horstkötter (57. Beyer), Schuster (68. Müller), Brussig

TSV Niederndodeleben: Willner – Mai (46. Felgentreff), Gottschalk (90. Neumann), Bittner, Bergmann (60. Müller), Nötzold, Biermanski (83. Komorous), Dreiling, Ahlemann, Jebsen, Frank

Tore: 0:1 Jan Frank (6.), 1:1 Leon-Pascal Johne (8.), 2:1 Benny Pascal Blümel (26.), 2:2 Milan Henrik Bittner (38.), 2:3 Bjarne Arthur Biermanski (67.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Torsten Meiners, Justin Jorrens; Zuschauer: 50