Mit einer Niederlage für den Magdeburger SV Börde endete der 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 2:3 (0:3).

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der Magdeburger SV Börde und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag 2:3 (0:3) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Marc-Justin Schulz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Magdeburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Paul Niemann der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (30.).

Magdeburger SV Börde hinkt 0:2 hinterher – Minute 30

Und auch Tor Nummer drei konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (37.). Der Vorsprung des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Sascha Sommer kämpfte weiter und in Minute 80 gelang Theo Lange endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es David Berlin, den Ball ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 97 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Magdeburger SV Börde: Markowski – Berlin, Köhler (75. Rebone), Brussig, Gallert (46. Leonhardt), Lange, Blümel, Wesemeier, Schüßler, Wolff (66. Johne), Naumann (46. Müller)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Alali Alhamad, Schmidt (90. Hejhemo), Schulz, Rasche, Niemann, Theile, Kleinau (63. Awal), Oeding, Simon (56. Zarek), Fischer

Tore: 0:1 Marc-Justin Schulz (28.), 0:2 Paul Niemann (30.), 0:3 Patrick Oeding (37.), 1:3 Theo Lange (80.), 2:3 David Berlin (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 24