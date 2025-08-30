Mit einer Niederlage für den Magdeburger SV Börde endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 1:2 (1:2).

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten in der 29. Spielminute. Diesmal war Kai Rathsack der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Magdeburger SV Börde und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 29

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Daniel Stridde, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (42.). Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – Müller, Gallert (74. Lange), Blümel, M. Wolff, Boeke (83. Köhler), Berlin, Horstkötter (61. Fritsch), Rhode, T. Wolff, Johne (59. Wesemeier)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Stridde, Rathsack, Grzenda, Rittmeister, Zoll (81. Lücke), Theele, Meyer (46. Buschmann), Kühn, Gropius (74. Lentz)

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47